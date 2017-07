Un TOTEM week-end loisirs un peu spécial ...

TOTEM Week-end Loisirs avec Maxime Dumartin

le samedi de 9h à 12h30 Il fait un tour d’horizon des activités et des sorites en famille dans nos régions et donne la parole à tous les organisateurs d’évènements festifs et culturels. Et il vous régale en vous offrant votre escapade gourmande. Le rendez-vous incontournable pour un week end réussi ! #totemTWL