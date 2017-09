La recette du gratin parmentier au saumon

VIDEO Retrouvez la recette donnée ce mercredi par Sophie Pasternak de "Cuisine Actuelle" dans le rendez-vous gourmand de "Martin Bonheur"

Toute cette semaine, les saveurs de l'Automne sont à l'honneur à 10h45 avec les cordons bleus du Micro dans le plat. Ce mercredi, Sophie Pasternak de Cuisine Actuelle a revisité le célèbre gratin dauphinois en y ajoutant du saumon et des épinards.

Une recette irrésistible pour cuisiner le saumon autrement, idéale pour un diner en famille ou entre amis.

LES INGRÉDIENTS

Pour 6 Personnes - Préparation : 40 min - Cuisson : 35 min

• 800 g de pommes de terre à chair ferme

• 600 g de saumon

• 20 cl de crème fraîche

• 40 cl de lait

• 10 cl de vin blanc

• 2 gousses d’ail

• 2 échalotes

• 1 bouquet d’aneth

• 450 g de pousses d’épinards

• 20 g de beurre

• 2 cuil. à soupe d’huile d’olive

• 2 cuil. à soupe de farine

• ½ cuil. à café de coriandre moulue

• sel, poivre

LA PRÉPARATION

• Emincez le saumon en tranches d’1 cm. Arrosez avec le vin, ajoutez l’a moitié de l’aneth, ciselé l’ai il et les échalotes émincés, salez et poivrez. Couvrez de film alimentaire et réservez au frais.

• Lavez les épinards et faites-les cuire 3 min dans une poêle avec l’huile. Salez, poivrez et réservez. Epluchez les pommes de terre et coupez-les en tranches fines.

• Faites cuire les pommes de terre 5 min dans une sauteuse avec la crème et le lait. Salez, poivrez et saupoudrez la coriandre. Ajoutez le reste d’aneth hachée et réservez hors du feu.

• Faites fondre le beurre dans une casserole. Ajoutez la farine puis versez progressivement 20 cl de lait de cuisson des pommes de terre jusqu’à obtenir une béchamel onctueuse.

• Préchauffez le four à 190 °C (th.6/7) Beurrez un plat à gratin et disposez le saumon égoutté .Recouvrez avec les épinards puis les pommes de terre. Etalez la béchamel et enfournez pour 20-25 min.

Le truc en plus :

Laissez le gratin reposer 10 min hors du four avant de servir les parts, elles se tiendront mieux

Pour regarder la recette en vidéo CLIQUEZ ICI

Photo : Capture d'écran Cuisine Actuelle