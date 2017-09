NE RATEZ PAS LE COACH ! Le gainage matinal

Le Truc à la Cool avec Thierry Trucat

du lundi au vendredi de 16h à 19h Il vous raccompagne chez vous dans la bonne humeur en partageant avec vous et ses chroniqueurs des infos utiles pour préparer votre soirée : actualités, trafic, programme TV, musique… Et vous met au défi pour gagner les plus beaux cadeaux. Avec lui, en voiture, on desserre la ceinture, c’est le Truc à la Cool ! #totemTALC