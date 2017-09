DEBOUT LA-DEDANS !

Le grand réveil

avec Maxime Dumartin, Jean-Charles Virlogeux, Fanny Paul, Sébastien Coulon et la Rédaction du lundi au vendredi de 6h à 9h Ils vous réveillent dans la bonne humeur avec l’ensemble des actualités locales et nationales et de nombreuses informations pratiques (météo, circulation, etc…). Le rendez-vous incontournable pour démarrer la journée bien réveillé, bien informé ! #totemLGR