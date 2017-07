Brigitte Barèges prête à prendre la main sur le barrage de Sivens

Tarn-et-Garonne Le maire de Montauban demande au nouveau ministre de l'écologie Nicolas Hulot de "passer à l'action".

Interrogée par TOTEM, le maire "Les Républicains" de Montauban Brigitte Barèges estime que la situation hydraulique du Tarn-et-Garonne impose de relancer au plus vite le projet de barrage de Sivens. A l'origine : les restrictions de prélèvement en eau imposées par la préfecture afin de limiter le niveau d'étiage des rivières et des affluents. Depuis la mort de Rémi Fraisse en 2015, la retenue d'eau de Sivens est à l'arrêt. Malgré des enquêtes, des commission et des rapports, Brigitte Barèges explique qu'il est urgent d'agir pour la survie des petites exploitations et l'installation des jeunes agriculteurs. Pour ça, la présidente du Grand Montauban se dit prête à prendre la main sur le dossier.

Ecoutez Brigitte Barèges.

Au micro de TOTEM, le maire de Montauban interpelle le nouveau ministre de l'écologie, Nicolas Hulot.

Johan GESREL.