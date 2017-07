Festival Pause Guitare : Renaud et les ZZ Top sur la scène de Pratgraussals

Tarn La scène de Pratgraussals a accueilli ses premiers artistes jeudi soir, au festival Pause guitare à Albi, avec Renaud et les ZZ Top.

Première grande soirée sur le site de Pratgraussals, jeudi soir, au festival Pause guitare à Albi. Et avant les motards de ZZ Top, un autre vieux briscard était sur scène.

Renaud a voulu montrer qu’il était toujours là. Pendant plus d’une heure, l’auteur de « Toujours debout » a repris ses plus grands titres: « Mistral gagnant », « Manhattan-Kaboul » et bien d’autres, avec aussi quelques surprises.

Renaud le reconnaît lui-même, la voix est abîmée et le corps fatigué, mais ceux qui l’aiment étaient évidemment là.

Belle ambiance aussi au Grand Théâtre qui avait fait le plein pour applaudir Art Mengo et Vincent Delerm. Ce vendredi soir, suite du festival avec entre autres, Olivia Ruiz, Soprano et Christophe Maé.

Photo : TOTEM/Valentin Arnal