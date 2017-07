Il y a 50 ans, "l'Eté de l'Amour" voulait changer le monde !

Le sociologue, écrivain et enseignant Frédéric Monneyron, co-auteur du « Monde hippie, de l'imaginaire psychédélique à la révolution informatique », était ce vendredi 7 juillet à 8h12 l'Invité de la Rédaction.

Il y a précisément 50 ans, à l'été 67, près de 100 000 jeunes déferlent à San Francisco... Ces « hippies », comme on va les appeler, veulent changer le monde... On va appeler cette période l'Eté de l'Amour, « The Summer of Love »... Alors à l'heure où commencent les grands festivals de l'été, comme il y a 50 ans Monterey puis Woodstock 2 ans après, c'est l'occasion de se demander ce que sont devenus les hippies, et pourquoi ce mouvement éphémère a eu lieu... Frédéric Monneyron répondait aux questions d'Olivier Cammas...

Réécouter l'interview

« Le monde hippie, de l'imaginaire psychédélique à la révolution informatique », de Frédéric Monneyron et Martine Xiberras, est paru aux éditions Imago.

