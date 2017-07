L'auteur Jean-Luc Chappey, professeur d'histoire moderne à La Sorbonne, était ce jeudi 6 juin à 8h12 l'Invité de la Rédaction.

« Sauvagerie et civilisation, une histoire politique de Victor de l'Aveyron »... C'est le titre du dernier livre de Jean-Luc Chappey... Il s'agit d'un essai qui s'appuie sur cette histoire célèbre d'un enfant sauvage trouvé dans une forêt du sud-Aveyron en 1799 et conduit petit à petit à la civilisation. Le livre éclaire le débat sur la nature de l'homme et les bienfaits de la civilisation, avec des ressorts toujours d'actualité. Alors, Victor figure moderne de l' « autre », et peut-on faire de cette histoire une lecture politique ?... Jean-Luc Chappey répondait aux questions d'Olivier Cammas...

Réécouter l'interview

« Sauvagerie et civilisation, une histoire politique de Victor de l'Aveyron », de Jean-Luc Chappey, est paru aux éditions Fayard.

Fayard

L'invité de la rédaction, chaque matin à 8h12 sur totem