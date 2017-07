La Reine Mergault se raconte à 9h45

Pour la sortie de son premier roman, Isabelle Mergault est votre invitée du 22 au 26 mai à 9h45 dans "Le Jardin Secret"

Actrice devenue cinéaste au début des années 90 avec le délicat "Je vous trouve très beau", Isabelle Mergault vient de publier Un Escargot tout chaud, son premier roman sorti en mars aux éditions Grasset. Elle a choisi le roman pour la liberté qu’il lui offre.

Peut-on retrouver le bonheur quand on croit avoir raté sa vie ?

L’histoire de ce roman se déroule dans une bijouterie dont Rose est la patronne. Son mari, Philippe, ne lui adresse presque plus la parole. Il rentre tous les midis pour manger sa blanquette puis faire une sieste.

Mais ce jour-là, ce jour fatal, arrive Edwige. Cette vieille femme dit à Rose : « vous allez, oui ou non, payer les frais d’entretien de la tombe de votre belle-mère ? » Ma belle-mère, se dit Rose ? Cette mère que Philippe dit aller voir tous les jours ? Hystérie, cris, évanouissements. Rose serait-elle une femme trompée ?

Comble de la panade, sa fille Chloé choisit ce moment précis pour arriver avec son nouveau fiancé, Wa-wa-wa-walter. En effet, Chloé est bègue.

Redoublement de la panade, un braqueur masqué s’engouffre dans la bijouterie, mais c’est un maladroit et on découvre vite son identité : Pierre, un garçon dont Edwige s’est occupée quand il était petit. Sous l’effet de la peur, Chloé a perdu son bégaiement.

La caisse, ou je te bute !

— Eh bien, butez, Monsieur.

Dans une conversation à sept (sans compter un chien) va se résoudre la cocasse histoire du couple de Rose et Philippe. Où l’on découvrira l’étrange et parfois nécessaire rapport de l’adultère et du maïs.

Isabelle Mergault a trouvé un nouveau moyen d’exercer sa fantaisie. Ce roman est marrant, généreux, déjanté, à l’image de son auteure. Un livre tout en émotion mais qui vous fera rire !

Sa carrière a débuté devant la caméra dans les années 1980. Après avoir été secrétaire, elle enchaine les seconds rôles, généralement comiques où elle joue de sa dyslalie. Tout le monde se souvient de cette séquence devenue culte dans le film P.R.O.F.S



La tourterelle (profs) par Elooooody

Mais en 1991, elle décide d'arrêter sa carrière d'actrice et de se consacrer à l'écriture, notamment de scénarios. En 2005, elle écrit et réalise son premier film, "Je vous trouve très beau", qui lui vaut un succès public et critique, puis réalise deux autres films.

Après avoir joué dans plusieurs pièces de théâtre, dont deux de Laurent Ruquier, elle écrit ses propres pièces de comédie dans lesquelles elle joue également : "L'Amour sur un plateau" (2011), "Adieu je reste!" (2012), et "Ouh Ouh" (2014).

En parallèle, elle participe en tant que chroniqueuse aux différentes émissions radiophoniques et télévisuelles de Laurent Ruquier.

